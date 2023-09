Avis sur le jeu écologique : Opération Survie

Opération Survie est un jeu très complet car il développe � la fois des aspects stratégiques, dynamiques et pédagogiques : un divertissement pédagogique qui enchantera les enfants � partir de 8 ans et les adultes. Un jeu très agréable � jouer, entièrement éco-conçu et en plus pédagogique. Qui dit mieux ?

Caractéristiques du jeu opération survie :

Type : jeu de société

Age : A partir de 8 ans

Nombre de joueurs : 2 à 5 (ou par équipes)

Durée : 45 mn environ

Prix indicatif : 19,95 euros

Edition : Bioviva

Opération survie révèle une grande richesse de jeu en mêlant habilement stratégie, rapidité, et dynamisme autour d’un jeu de questions-réponses qui n’a rien de traditionnel. C’est donc un jeu que nous conseillons car très complet et surtout divertissant.

Tout d’abord, Opération Survie est un jeu stratégique : de la préparation du jeu où il convient de positionner des tuiles, qui vont représenter le plateau de jeu, le plus stratégiquement possible jusqu’aux différentes phases de jeu, telles que les déplacements des pions aventuriers, il convient d’anticiper les actions de ses adversaires et de réfléchir quelques coups en avance. Même son propre positionnement autour de la table de jeu est stratégique, car il vaut mieux être bien placé pour attraper les objets le plus rapidement possible…. Le plateau mouvant, composé de 25 tuiles, est une très bonne idée car il permet de renouveler chaque partie. Ce plateau se désintègre petit à petit au fur et à mesure des bonnes réponses des joueurs. Le but est notamment d’isoler l’un de ses adversaires afin de le contraindre à abandonner. Par ailleurs, le mouvement de son pion répond à des critères tactiques afin de remporter un maximum de points survie, en se positionnant sur des cartes à forte valeur tout en étant dans des zones peu fréquentées par les autres joueurs. Le jeu devient passionnant quand vous mélangez tous ces aspects et que vous essayez vous-même de ne pas vous faire isoler !

C’est également un jeu très dynamique, car il y a des objets à aller chercher le plus rapidement possible tout au long de la partie, une pirogue, une pelle et un kit de secours : un joueur retourne une carte défi et vous devez courir pour aller attraper l’objet le plus rapidement. Il y a aussi des défis pour retrouver le plus vite possible des dessins de créatures extraordinaires et épeler leur nom un peu compliqué…. C’est très divertissant !

Les fiches questions contiennent de nombreuses informations pédagogiques sous forme de questions commentées et parfois amusantes. Le sujet principal est la survie, mais les fiches contiennent de nombreuses questions afin de mieux connaître la nature.

Le matériel est de bonne qualité graphique et agréable à manipuler.

Comme tous les jeux de Bioviva, ce jeu est entièrement éco-conçu :

Impression avec des encres à base végétale,

Impression sur du papier et du carton recyclables et recyclés,

Pions en hêtre de forêt française labellisé PEFC,

Imprimeur français respectant certains principes de fabrication.

Ce que l’on peut reprocher à ce très bon jeu est uniquement que, à notre point de vue, les questions auraient mérité d’aborder plus directement des sujets touchant à la préservation de l’environnement.