avis sur le jeu Everybody's Golf sur PSP

Série culte qui débuta sur Playstation 1 puis sur Playstation 2, Everybody's Golf (" Minna no Golf Portable " pour les puristes) déboule maintenant sur PsP. Entre simulation et arcade est ce que cette version portable va être à la hauteur de ses ainées ou de Tiger Woods 12 ?

Le Paysage Golfolistique

Série culte sur ps1 et ps2, voila maintenant everybody's golf sur psp. Pour faire simple et concis, si vous recherchez la simulation ultime de golf ou le moindre souffle de vent va faire devier votre balle de 2km, passez votre chemin. Ce petit jeux de golf est un savant mélange d'arcade ( notamment au niveaux de la prise en main ) et de simulation (rude pour les nerfs !! ) qui en fait un mélange détonnant et diablement accrocheur. Vous allez comprendre pourquoi.....

Le Swing par everybody's golf

Dans ce jeux de golf, vous ne controllez par votre swing par stick analogique, comme dans mario golf une jauge en bas de votre écran se charge de la force et de la précision. Votre première pression de bouton déclenche votre mouvement, la seconde pression régle la puissance et enfin la troisieme régle la précision ( zone d'impact ).Cette dernière pression est vitale car si vous loupez , votre balle ira tout droit dans le "rough". Mais le timing qui reste essentiel dans la réussite des coups n'est pas pas la seule clé de réussite, en effet, il vous faudra tenir compte du vent, de la géographie du terrain pour arriver jusqu'au "green". Une grille trés lisible vous indique sur le sol les imperfections et la pente du terrain ( ou du green ). Le green parlons en, il vous faudra avoir un putting aux petits oignons pour réaliser des trajectoires magiques ( "putter" avec une force qui tient compte de la pente ) vos plus beaux coups seront directement enregistrés (histoire de frimer lors des réunions reseaux !!).

Mais la encore vous n'êtes pas au bout de vos surprises car everybody's golf va plus loin encore dans la technique, lorsque vous aurez un timing parfait dans vos swings, vous réaliserez des "just impact" symbolisés par une petite sonnerie (votre coup est parfait ) à ce moment vous serez pret à mettre des effets simples (pressez une direction pendant le swing ....) et des effets compliqués qui demanderont et une frappe parfaite et une manipulation pendant le swing ( exemple : le supertopspin ). Simple, efficace et offrant une énorme marge de progression le gameplay ne fait pas default à la série, capable de séduire n'importe qui.

à suivre...